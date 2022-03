Onana titolare nella vittoria in extremis dell’Ajax: no clean sheet

André Onana, futuro portiere dell’Inter, è partito da titolare nella gara di oggi vinta in extremis dall’Ajax per 3-2 contro l’RKC.

TITOLARE – André Onana titolare nella vittoria dell’Ajax in casa contro l’RKC. Una vittoria che arriva in campionato dopo lo stop dell’ultima giornata contro il Go Ahead Eagles. Una partita indirizzata al meglio da parte dei lancieri, che passano in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Sebastien Haller. Arriva poi però la rimonta degli ospiti, che si portano sul 2-2 con le due reti concesse dal futuro portiere dell’Inter. Un punto, però, che sfugge all’RKC proprio alla fine: il sigillo al 90′ di Dusan Tadic regala infatti la vittoria alla compagine di Amsterdam.