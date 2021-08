VIDEO – Correa, primo allenamento con l’Inter: quanti sorrisi!

Correa subito a disposizione di mister Simone Inzaghi, ieri, in allenamento, in vista di Verona-Inter in programma questa sera.

ALLENAMENTO – Correa ha già svolto il primo allenamento con l’Inter dopo essere stato acquistato dal club nerazzurro. Foto e tanti sorrisi ad Appiano Gentile, con l’ex Lazio che ha già avuto modo di farsi conoscere e, ovviamente, di stare in compagnia con il connazionale Lautaro Martinez. Correa è già stato convocato per la sfida di oggi (vedi convocati).