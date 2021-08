Andreazzoli: «Per Pinamonti, Empoli è il posto ideale per esplodere»

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato durante la conferenza stampa pre Juventus-Empoli. Secondo l’allenatore, il Castellani può essere il posto ideale affinché Pinamonti possa esplodere definitivamente. Il giocatore è ancora di proprietà dell’Inter

POSTO IDEALE − Questo il pensiero di Andreazzoli su Andrea Pinamonti: «Lui come caratteristiche ha disponibilità di mettersi a disposizione delle richieste della squadra. Si aspetta, la squadra e lui stesso l’esplosione che deve fare. L’ambiente Empoli credo sia il posto ideale per completare questa sua esplosione, in modo da crescere per grandi palcoscenici».

Fonte: Empoli.com