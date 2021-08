Salcedo non convocato da Inzaghi per Verona-Inter. Cessione a un passo?

Salcedo non è stato convocato da mister Simone Inzaghi in vista di Verona-Inter in programma questa sera (vedi convocati).

NON CONVOCATO – Salcedo non farà parte di Verona-Inter in programma questa sera. Probabile che la scelta sia stata dettata dal mercato. Su di lui da tempo c’è il forte interesse del Genoa, che però nelle ultime ore ha chiuso per l’arrivo in rossoblù di Caicedo dalla Lazio e Lammers dall’Atalanta. Per questo motivo l’unica soluzione, al momento, resta il Torino di Juric, che lo ha già allenato a Verona e Genoa. Possibili sviluppi nelle prossime ore.