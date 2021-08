Verona-Inter, 24 convocati per Inzaghi: prima chiamata per Correa

Verona-Inter, saranno ventiquattro i giocatori che oggi saranno a disposizione di mister Simone Inzaghi in vista della seconda giornata di Serie A 2021-22. Non ci sarà Salcedo, prossimo alla cessione. Prima convocazione per Joaquin Correa.

I CONVOCATI – Verona-Inter, i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi scendono in campo in vista della seconda giornata di Serie A 2021-22. Ventiquattro i nomi presenti nella lista, dove non figura quello di Salcedo probabilmente prossimo alla cessione. C’è ancora invece il giovane Lucien Agoumé. Prima convocazione invece per Joaquin Correa. Di seguito la lista completa pubblicata nel sito ufficiale del club:

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu.

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 8 Vecino, 12 Sensi, 14 Perisic, 18 Agoume, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic.

Attaccanti: 9 Dzeko, 10 Lautaro, 19 Correa, 48 Satriano.

Fonte: Inter.it