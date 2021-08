Callegari: «Inter, girone da 6,5. Real Madrid favorita, pericolo Shakhtar»

Ieri alle 18 sono usciti i gironi della prossima Champions League. L’Inter è stata inserita nel raggruppamento D assieme a Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff. Ecco il parere di Massimo Callegari, giornalista di Sportmediaset.

PROBLEMA CHAMPIONS – Il girone dell’Inter di fatto è quello della passata stagione con Real Madrid e Shakhtar Donetsk e con il solo Sheriff al post del Borussia Mönchengladbach (vedi articolo). I nerazzurri, nelle ultime tre stagioni, non hanno mai passato il primo turno non raggiungendo gli ottavi di finale in nessuna circostanza. Ecco il parere di Massimo Callegari, giornalista di ‘Sportmediaset’. «E’ un girone da 6,5 quello dell’Inter sia per il valore delle avversarie ma anche per la consapevolezza che deve avere questa squadra. Ha fatto molto bene in Europa League raggiugendo la finale ma in Champions League, sia con Spalletti sia con Conte, non ha superato il primo turno. De Zerbi conosce Inzaghi con lo Shakhtar che è una squadra temibile per tecnica e volume di gioco e poi il Real Madrid, con o senza Mbappe, rimane la favorita del girone».

Fonte: Sportmediaset