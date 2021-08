Correa offre più soluzioni: in campo anche con Dzeko e Lautaro Martinez?

Correa acquisto funzionale al gioco di Simone Inzaghi, che già lo conosce, e che può utilizzare in più ruoli e soluzioni tattiche.

DUE SOLUZIONI – L’acquisto di Correa offre più soluzioni tattiche a Simone Inzaghi che lo ha già allenato alla Lazio, e soprattutto (ri)trova un giocatore diverso tecnicamente da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Più simile ad Alexis Sanchez, ma proprio l’attaccante cileno in questo inizio di stagione non offre le giuste sicurezze che il club si aspetta da lui. Con Joaquin Correa, Simone Inzaghi avrà la possibilità di utilizzarlo per far rifiatare uno tra Lautaro Martinez e Dzeko in attacco, dal momento in cui entrambi possono ricoprire il ruolo di centravanti con lo stesso Correa nel ruolo di seconda punta, ma non solo: l’ex Estudiantes può essere impiegato, all’occorrenza, nel ruolo di trequartista proprio dietro le due punte. A quel punto il modulo diventerebbe un 3-4-1-2. Una soluzione, questa, abbastanza offensiva e da utilizzare in situazioni di svantaggio.