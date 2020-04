VIDEO – Chivu: “Stasera rivivremo migliore azione collettiva Inter 2009/10”

Chivu, direttamente dall’account Twitter nerazzurro, invita i tifosi interisti a non perdere il nuovo appuntamento con “Inter Classics” stasera sui canali YouTube e Twitter nerazzurri (vedi articolo). Il messaggio dell’ex difensore

APPUNTAMENTO – Christian Chivu non ha dubbi su quale sia la miglior azione collettiva della squadra nerazzurra 2009/2010: «Ciao ragazzi, chi di voi si ricorda il derby dell’agosto 2009? Mi raccomando, alle 22.00 stasera appuntamento sui canali YouTube e Twitter dell’Inter per riviverlo assieme. Vedrete quello che io reputo il gol più bello segnato su azione collettiva dalla nostra squadra in quella stagione. Sempre forza Inter e per favore continuate a rimanere a casa».