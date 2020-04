Torna Inter Classics: appuntamento alle 22 con un derby memorabile

Con la Serie A ferma per l’emergenza Coronavirus torna l’ appuntamento con “Inter Classics” in cui vengono riproposte le partite che hanno fatto la storia nerazzurra. Questa sera verrà riproposto il derby d’andata della stagione 2009/10, una stracittadina che resta tutt’ora nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri

Questa sera torna alle 22 l'appuntamento con "Inter Classics". I tifosi nerazzurri potranno rivivere questa sera sul canale youtube dell'Inter il memorabile derby d'andata della stagione 2009/10, una vittoria per 4-0 firmata da Motta, Milito, Maicon e Stankovic che fu la prima vittoria in campionato dopo il pareggio casalingo contro il Bari alla prima giornata di campionato e che rappresenta l'inizio della cavalcata trionfale di quella stagione conclusa poi con il Triplete.

MILANO – Ormai è diventato un appuntamento fisso. Dopo Inter-Roma della Coppa Italia 2005 e la clamorosa rimonta in Inter-Sampdoria, è il momento di rivivere un’altra partita storica dei nerazzurri. Come ogni mercoledì, alle 22, torna Inter Classics.

Sul canale YouTube ufficiale dell'Inter questa sera alle 22:00 i tifosi interisti potranno godersi il derby d'andata della stagione 2009/2010. Una partita che tutti ricordiamo benissimo: Milan-Inter 0-4 con i gol di Thiago Motta, Milito, Maicon e Stankovic. Un'apoteosi, coincisa anche con il debutto spettacolare in nerazzurro di Wesley Sneijder.

Vi accompagneremo sui nostri canali social sia nel pre-partita sia durante i 90′ del match, raccontando quella storica partita in tempo reale. Un modo per tornare, per un paio d’ore, a quei momenti indimenticabili.

Siete stati voi a scegliere di rivedere Milan-Inter 0-4 e anche questa sera, al termine della partita, sarete chiamati a decidere – attraverso un sondaggio – quale sarà il prossimo incontro che trasmetteremo, mercoledì prossimo, con Inter Classics.

