VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Lazio 3-1 (22/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 3-1 sulla Lazio del 14 febbraio 2021.

IL SORPASSO – Domenica 14 febbraio 2021 l’Inter torna in testa in solitaria in Serie A. Complice la sconfitta del Milan, il giorno prima per 2-0 in casa dello Spezia, e il 3-1 dei nerazzurri sulla Lazio. Il primo tempo termina già sul 2-0, con Romelu Lukaku mattatore assoluto. Il belga prima trasforma un rigore al 22′. Poi firma il raddoppio all’ultimo minuto, fiondando in porta un destro violentissimo dopo un rimpallo (con l’assistente che dà fuorigioco e il VAR che lo sconfessa). Nella ripresa la Lazio si fa sotto: al 61′ Sergej Milinkovic-Savic bissa il gol dell’andata, segnando su punizione casuale (deviata dal compagno Gonzalo Escalante) dal limite. Un gol che rischia di far tremare l’Inter, ma Lukaku non è ancora stanco. Al 64′ si invola sulla destra, supera Marco Parolo (che era in vantaggio di un paio di metri) e poi, entrato in area, serve Lautaro Martinez, che tutto solo insacca il 3-1 finale. Il modo migliore per celebrare la vetta ritrovata, con la terza vittoria consecutiva. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.