Joao Mario troppo costoso per lo Sporting CP: prende forza un’altra pista

La richiesta dell’Inter per Joao Mario sono considerati non ragionevoli dallo Sporting CP. Il club portoghese si starebbe guardando intorno.

RICHIESTA – Secondo quanto riportato da O Jogo, i 7,5 milioni di euro richiesti dall’Inter per Joao Mario sono considerati non ragionevoli dallo Sporting CP.

SPESA – Per quest’ultimo già arrivare a 6 milioni sarebbe considerato costosi, così come l’ingaggio superiore ai 2 milioni pulito all’anno, anche con l’aiuto del programma “Ritorno” che rende doppia la spesa annuale che, se moltiplicata per un accordo almeno quadriennale, farebbe salire la cifra a 16 milioni di stipendio. Così l’ingaggio del centrocampista portoghese potrebbe superare i 20 milioni.

ALTERNATIVA – L’alternativa considerata dal club lusitano sarebbe Ugarte, 20enne del Famalicão.

Fonte: OJogo.pt