Lautaro Martinez: «Sento il supporto di Scaloni e dei compagni: ricambio!»

Lautaro Martinez, autore del terzo e ultimo gol dell’Argentina questa notte in Copa América contro la Bolovia (vedi gol), ai microfoni di TyC Sports ha parlato del suo momento e della fiducia dell’ambiente.

IN GOL – Lautaro Martinez dopo il gol realizzato questa notte ha parlato del supporto del tecnico e della squadra: «Ho il supporto dei miei compagni e del tecnico, cerco sempre di fare il mio meglio. Sono molto grato a Lionel Scaloni perché si è fidato di me sin dal primo momento. Cerco di ricambiare la fiducia dei compagni e dello staff. Stiamo bene, l’Ecuador è un rivale molto tosto, ci riposeremo per dare il massimo. Ogni volta che vesti la maglia dell’Argentina devi dare tutto per vincere».

Fonte: TyC Sports