VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Atalanta 1-0 (26/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo l’1-0 contro l’Atalanta dell’8 marzo 2021.

PARTITA SCUDETTO – La partita di ritorno tra Inter e Atalanta, nonostante arrivi a dodici gare dal termine, assume un sapore di scudetto subito dopo il fischio finale. Perché la squadra di Antonio Conte vince, infilando la settima vittoria consecutiva. Che significa la conferma del vantaggio di +6 sul Milan in classifica. Gli ospiti hanno più occasioni, e attorno al 40′ del primo tempo rischiano due volte di passare in vantaggio. Ma Samir Handanovic prima e Marcelo Brozovic poi sventano i tentativi bergamaschi. E a inizio ripresa passano in vantaggio i padroni di casa: al 54′ Milan Skriniar risolve una mischia in area con un destro forte e preciso. E il risultato non cambierà più, nonostante l’intraprendenza atalantina. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.