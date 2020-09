VIDEO – Cambiasso con Facchetti nel cuore: decide lui Fiorentina-Inter

Condividi questo articolo

Cambiasso-Fiorentina-Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 9 settembre 2006. Al termine della settimana della morte di Facchetti, nell’esordio in Serie A, è Cambiasso a onorare al meglio la memoria della bandiera nerazzurra con una doppietta che stende la Fiorentina.

IL RICORDO PIÙ BELLO – Quattordici anni fa l’Inter batteva 2-3 la Fiorentina nell’anticipo della prima giornata di Serie A 2006-2007. Inizia quello che sarà il campionato del record di punti, novantasette. La partita, però, si gioca al termine di una settimana il cui il pensiero principale è andato a Giacinto Facchetti, scomparso il lunedì precedente. Esteban Cambiasso gli dedica la rete con cui apre le marcature all’11’ con un sinistro rasoterra, per un momento decisamente toccante. Cambiasso va addirittura a fare doppietta, al 41′ con un colpo di testa su grande assist di Luis Figo, e al 62′ serve a Zlatan Ibrahimovic la palla dello 0-3. È il primo gol in nerazzurro dello svedese, arrivato in estate dalla Juventus retrocessa d’ufficio in Serie B per lo scandalo di Calciopoli (e nel pomeriggio bloccata sull’1-1 a Rimini). Sembra finita, ma una doppietta di Luca Toni fra il 68′ e il 79′ rimette la Fiorentina in corsa. Tuttavia il finale non cambia ulteriormente il risultato: l’Inter vince 2-3 e avvia bene il campionato. Di seguito il video di Fiorentina-Inter dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.