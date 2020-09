Bucciantini: “Per Lautaro Martinez Conte si è battuto. Unisce due cose”

Marco Bucciantini

Lautaro Martinez dovrebbe restare all’Inter, tanto che in questi giorni è previsto un incontro con i suoi agenti per il rinnovo. Il giornalista Marco Bucciantini, ospite della trasmissione “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha definito anche Conte uno degli artefici della permanenza in nerazzurro dell’argentino.

TORO CONFERMATO – Ormai dubbi ce ne sono ben pochi: Lautaro Martinez non andrà al Barcellona. Per il giornalista Marco Bucciantini è meglio così per l’Inter: «Lui mette insieme due cose che secondo me sono fondamentali, per una grande squadra che ancora può crescere. Ha ventidue anni, e gli è mancato anche qualche mese in questa stagione, poi in campo lavora tantissimo ed è il giocatore perfetto per Antonio Conte. Io sono convinto che Conte si sia battuto quando ha sentito che Lautaro Martinez poteva andare via: ce ne vogliono due per fare lui. Con Romelu Lukaku è stata una grande coppia, ma con Lukaku secondo me è facile fare coppia. In campo è un giocatore che ci si gioca bene incontro, perché lui ti tiene i difensori, te li anticipa e fa giocare sempre palloni. Spalle alla porta sa vederti, ma Lautaro Martinez è profezia e presente: una grande squadra questi giocatori li deve tenere».