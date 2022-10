VIDEO – Calhanoglu fa esplodere San Siro: il gol vittoria in Inter-Barcellona

Hakan Calhanoglu mette la sua firma sulla vittoria nerazzurra in Champions League. L’1-0 di Inter-Barcellona a San Siro è un gran gol. Ed è soprattutto importantissimo per la classifica del girone. Di seguito il video del gol di Calhanoglu in Inter-Barcellona commentato da Sky Sport

