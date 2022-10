Calhanoglu: «Felice per la vittoria meritata! Prestazione da squadra»

Hakan Calhanoglu, migliore in campo in Inter-Barcellona con un gol realizzato (vedi articolo), intervistato dal sito UEFA ha espresso tutta la sua felicità per la vittoria.

VITTORIA DI SQUADRA – Calhanoglu è soddisfatto per la vittoria non scontata dell’Inter contro il Barcellona: «Sono felice, siamo felici. Penso che sia stato importante vincere oggi perché tutti conoscono la nostra situazione e oggi abbiamo dimostrato che siamo una squadra. Posso solo dire grazie ai miei compagni perché abbiamo lavorato duramente contro i migliori che conosco in Europa, che giocano un ottimo calcio. Ma oggi era importante vincere, abbiamo lottato fino alla fine meritando la vittoria».