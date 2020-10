VIDEO – Bologna-Sassuolo 3-4, Serie A: gol e highlights della partita

Francesco Caputo Bologna-Sassuolo

Bologna-Sassuolo, anticipo mattutino della quarta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



LA PRIMA INSEGUITRICE – Bologna-Sassuolo 3-4 nell’anticipo mattutino della quarta giornata di Serie A. C’è solo il Sassuolo dietro al Milan in classifica. I neroverdi sono secondi, dopo la terza partita consecutiva con quattro gol segnati. A passare per primo è però il Bologna, con uno splendido assist di Rodrigo Palacio per Roberto Soriano che apre il conto al 9′. Un sinistro potente di Domenico Berardi da fuori area riequilibra tutto: 1-1 al 18′. All’intervallo ci vanno i rossoblù ancora avanti, con Soriano stavolta uomo assist per l’inserimento sulla sinistra del solissimo Mattias Svanberg. All’ora di gioco erroraccio in uscita di Manuel Locatelli: tiene troppo palla, Riccardo Orsolini gliela ruba e trova il tris. Sembra già fatta per il Bologna, ma il Sassuolo si sveglia tutto in una volta e inizia la rimonta. Una gran protezione palla di Francesco Caputo premia Filip Djuricic, che apre il piatto e accorcia le distanze al 64′. Passano sei minuti e, su angolo dalla destra, svirgola incredibilmente proprio Palacio e serve un involontario assist per il colpo di testa di Caputo, che firma il 3-3. Il risultato si capovolge del tutto al 77′: cross di Georgios Kyriakopoulos e maldestra deviazione nella sua porta di Takehiro Tomiyasu. È l’autogol che affossa il Bologna, i tre punti sono neroverdi. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.