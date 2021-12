VIDEO – Bologna-Juventus 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Juventus, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



RITORNO ALLA VITTORIA – Bologna-Juventus 0-2 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. La Juventus riprende la sua corsa dopo il pari di Venezia. Come spesso accade al Bologna nelle partite di cartello quando Sinisa Mihajlovic fa proclami alla vigilia i rossoblù inevitabilmente perdono. Reggono appena cinque minuti e dieci secondi, poi basta una verticalizzazione nella nebbia di Federico Bernardeschi e Alvaro Morata di destro fa 0-1. Gol troppo facile, con la difesa del Bologna ferma a guardare e il pallone che passa sotto le gambe di Arthur Theate. I felsinei ci provano, ma sono anche sfortunati come in occasione della rovesciata di Mattias Svanberg di poco a lato. Dopo un lungo periodo di pressione del Bologna la Juventus torna in avanti e raddoppia: destro dal limite di Juan Guillermo Cuadrado, leggera deviazione di Aaron Hickey e 0-2 al 69′. Il colombiano nel finale potrebbe pure fare doppietta, ma proprio Hickey lo contrasta al momento del tiro.

Video con gli highlights di Bologna-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.