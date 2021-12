Giaccherini: «Milan-Napoli dirà molto, cerca chi può tenere passo Inter»

Milan-Napoli oggi alle 20.45 sarà una partita fondamentale anche per l’Inter, che conoscerà la sua prima inseguitrice in classifica. Giaccherini, da DAZN, analizza i temi dello scontro diretto in programma al Meazza.

RIVALE CERCASI – Emanuele Giaccherini parla del significato di Milan-Napoli di oggi: «Dirà molto, assolutamente, soprattutto dopo la sconfitta dell’Atalanta. Se il Milan dovesse vincere a quel punto sarebbe l’unica squadra vicina all’Inter, l’unica che mantiene il passo. Dall’altra parte nel Napoli non cerca alibi Luciano Spalletti: anche se hanno tante assenze va lì per vincere. Credo che il Napoli abbia la rosa per andare a Milano e vincere».