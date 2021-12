Zaniolo: «In Atalanta-Roma dimostrato di non essere quelli con l’Inter»

Zaniolo ha trovato il suo primo gol in questa Serie A nel pomeriggio, in Atalanta-Roma 1-4 (vedi highlights). Parlando ai canali ufficiali della società giallorossa il trequartista ha ricordato la sconfitta contro l’Inter di due settimane fa.

IL PARAGONE – Nicolò Zaniolo ritiene che Atalanta-Roma abbia riscattato anche lo 0-3 di due settimane fa all’Olimpico: «Abbiamo fatto ciò che il mister ci chiedeva, di stare compatti e poi ripartire in contropiede e fargli male. Noi siamo forti, siamo questi e non siamo quelli dell’Inter. Per fortuna abbiamo portato a casa i tre punti. Sono molto contento al di là del gol, perché abbiamo portato a casa tre punti fondamentali contro una diretta concorrente per il quarto posto. Dobbiamo continuare così».