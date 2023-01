VIDEO – Bologna-Cremonese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Cremonese, posticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



PARI CHE MUOVE POCO – Bologna-Cremonese 1-1 nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie A. La Cremonese resta l’unica squadra ancora senza vittorie, ma dà segnali di rilancio proprio prima di affrontare l’Inter. Contro il Bologna la partita si accende nella ripresa, dopo un primo tempo spento. Appena cominciato il secondo rigore per i grigiorossi, per un ingenuo tocco di mano di Nicolas Dominguez (che pensava di andarci di testa) visto dal VAR. Dal dischetto trasforma centrale David Okereke, 0-1 al 50′. Dura cinque minuti il vantaggio ospite, perché il Bologna pareggia con gol di un giocatore della… Cremonese, lo sfortunatissimo Vlad Chiriches. Il difensore rumeno, su una mischia in area, è colpito da un rinvio di Alex Ferrari e non può far nulla. A una decina di minuti dalla fine l’arbitro dà un nuovo rigore agli ospiti, ma in realtà è Felix Afena-Gyan che calcia Jhon Lucumì: il VAR annulla. Grosse proteste (ingiustificate) della Cremonese, paga per tutti Charles Pickel: era diffidato, salterà l’Inter (vedi articolo). Poi sfiora il 2-1 il Bologna, con un altro rimpallo su tentativo di Riccardo Orsolini (Chiriches rischia un altro autogol, salvataggio sulla linea) e una conclusione di Lewis Ferguson sull’esterno della rete.

Video con gli highlights di Bologna-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Cremonese.