VIDEO – Barella, con l’Inter un settembre da grandi numeri: premio Lenovo

Barella si è messo in luce in questo inizio di stagione con l’Inter, con un mese di settembre dai grandi numeri: 6 partite giocate, 3 assist e un gol. Proprio per questo Lenovo, sponsor nerazzurro, lo premia con giocatore del mese

INCISIVO – Nicolò Barella è sempre di più la stella dell’Inter, che ha avviato i contatti per il rinnovo di contratto (vedi articolo). Il centrocampista nerazzurro, che ieri è stato eliminato dalla Nations League nel match tra Italia e Spagna, nel mese di settembre con la maglia dell’Inter ha disputato 6 partite confezionando ben 3 assist e un gol. Lenovo lo ha premiato come giocatore del mese.

🥇 | VINCITORE 6 partite. 3 assist. 1 gol. Tutto nel mese di settembre.

Ecco il giocatore del mese scelto da Lenovo: Nicolò Barella! 🏆 #InterXLenovo #PlayerOfTheMonth @Lenovo @LenovoItalia pic.twitter.com/NZvhPmwB3n — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) October 7, 2021

