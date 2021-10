Padovan: «Inzaghi col problema sudamericani come Allegri a Napoli»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della situazione sudamericani da parte dell’Inter contro la Lazio. Il giornalista ha paragonato il problema di Inzaghi con quello di Allegri contro il Napoli

SUDAMERICANI − Queste le parole di Padovan sul problema dei giocatori argentini, uruguaiani e cileni dell’Inter: «Partite importanti si prospettano per l’Inter contro Lazio, Sheriff Tiraspol e Juventus. Si ripropone a Simone Inzaghi ciò che era successo a Massimiliano Allegri, ovvero il problema sudamericani. Potrebbe fare la scelta di lasciarli a casa come fece il tecnico della Juventus contro il Napoli ma non penso».