VIDEO – Baggio, regalo d’addio all’Inter: doppietta al Parma nello spareggio

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 maggio 2000. Baggio, nella sua ultima in nerazzurro, dimostra di avere ragione nei confronti di Lippi e con una doppia prodezza contro il Parma decide lo spareggio Champions League.

L’ULTIMO ATTO – Venti anni fa l’Inter batteva 1-3 il Parma nello spareggio Champions League della Serie A 1999-2000. Si gioca in campo neutro al Bentegodi di Verona, dopo che le due squadre hanno chiuso nove giorni prima la stagione regolare a cinquantotto punti. Negli scontri diretti l’Inter ha vinto 5-1 all’andata e pareggiato 1-1 al ritorno, ma la prima mezz’ora è complicata perché i gialloblù colpiscono un palo e Christian Vieri si fa male dovendo uscire dal campo (e perdendo così la possibilità di andare agli Europei con l’Italia). Al 36′ però sblocca la situazione Roberto Baggio, con una punizione dal lato destro dell’area di rigore che sorprende Gianluigi Buffon sul primo palo. L’1-0 regge fino al 70′, quando su corner Mario Stanic stacca più in alto di tutti e pareggia. Serve quindi una nuova giocata da campione e Baggio la fa all’83’, coordinandosi alla perfezione dal limite su cross dalla sinistra sul quale Ivan Zamorano aveva fatto sponda. Nel primo minuto di recupero proprio il cileno tocca in rete il gol del 3-1 e della sicura qualificazione ai preliminari di Champions League. Baggio lascia in grande stile l’Inter, visto che per i noti contrasti con Marcello Lippi passerà al Brescia. Di seguito il video di Parma-Inter dall’account YouTube “TheGreatOneInterist”.