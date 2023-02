VIDEO – Baggio, gli auguri dalla UEFA con un suo gol in maglia nerazzurra

Buon compleanno da parte della UEFA a Roberto Baggio con un video, in cui l’ex giocatore dell’Inter è protagonista in maglia nerazzurra.

BUON COMPLEANNO – Roberto Baggio compie oggi 56 anni. Per l’occasione la UEFA ha augurato buon compleanno all’ex giocatore dell’Inter con il seguente tweet, in cui è presente anche il filmato di un suo gol in maglia nerazzurra. “5⃣6⃣ – Buon Compleanno, Roberto Baggio! 🎂🥳🎁🇮🇹

🔙 in 1998: 🌪️😎 #Baggio ⚽️🎯🙌“.

Fonte: UEFA.com DE