Handanovic, si vede la luce dal tunnel. Inzaghi gli dà una possibilità?

Samir Handanovic potrebbe tornare titolare contro l’Udinese. Simone Inzaghi ha in mente un ampio turnover in vista dell’impegno di Champions League di mercoledì (vedi probabili formazioni), il portiere sloveno può approfittare per il suo futuro con l’Inter.

STORIA – Inter-Roma è stata l’ultima partita da titolare di Samir Handanovic. In quel lontano primo ottobre proprio il portiere sloveno fu la causa principale della sconfitta nerazzurra. Il suo riflesso non eccellente sul tiro di Paulo Dybala ha permesso ai giallorossi di segnare il momentaneo 1-1, nonostante un dominio totale della squadra di Simone Inzaghi. Quella fu la classica goccia che fa traboccare il vaso. Dal match di campionato successivo con il Sassuolo Andrè Onana ha conquistato definitivamente il posto nell’undici titolare. L’Inter è riuscita ad andare oltre lo sloveno, che ha passato questi ultimi mesi tra la panchina e l’infermeria, a causa di risentimenti muscolari e problemi di natura fisica.

Handanovic, che ritorno!

FUTURO – Proprio oggi contro l’Udinese Simone Inzaghi potrebbe dare una chance a Samir Handanovic. Il portiere sloveno partirà probabilmente dal primo minuto a cinque mesi di distanza dall’ultima volta. L’ex capitano nerazzurro ha già giocato a dicembre nelle amichevoli con Gzira United, Salisburgo e Real Betis, ma non è più tornato in campo in partite ufficiali. Anche in Coppa Italia contro Parma e Atalanta André Onana ha avuto la meglio. Nel weekend precedente all’impegno di Champions League lo sloveno ha la possibilità di ritornare a giocare. L’occasione sarà anche particolare, Handanovic tornerà proprio contro la squadra che lo ha lanciato in Italia nel passato. Il suo contratto è in scadenza, l’Inter non è sicura di rinnovarlo e oggi potrebbero arrivare delle risposte per le scelte di mercato in estate.