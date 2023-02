Inter, turnover pesante contro l’Udinese. Un importante ritorno dal 1′ – Sky

Arrivano clamorose indiscrezioni sulla formazione dell’Inter per la partita di questa sera contro l’Udinese. Secondo quanto detto in Sky Sport, potrebbe tornare dal primo minuto Samir Handanovic.

RIPOSO – Simone Inzaghi potrebbe dare spazio a chi non l’ha trovato nelle ultime settimane. L’allenatore starebbe pensando ad un pesante turnover per la partita contro l’Udinese. Secondo quanto detto in Sky Sport, Samir Handanovic è favorito su André Onana per partire dal primo minuto. Oltre allo sloveno torneranno titolari Denzel Dumfries e Edin Dzeko, riposeranno per loro Matteo Darmian e Lautaro Martinez. Questo è il probabile undici di Inzaghi per il match di questa sera.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dimarco; Dzeko, Lukaku.