Plastino: «Inter deve tenere il secondo posto. Chissà se il Napoli…»

L’Inter tornerà in campo quest’oggi per superare l’ostacolo Udinese. Il giornalista Michele Plastino ha commentato le prospettive della stagione per Simone Inzaghi in collegamento con Radio Sportiva.

PROSPETTIVE – Il Napoli è distante, lo Scudetto impossibile. Michele Plastino ha parlato così su Radio Sportiva delle prospettive future dell’Inter: «Inzaghi cosa ha da chiedere? Deve confermare il secondo posto, conservare assolutamente il posto in Champions League poi stai lì. Non sai se il Napoli possa vivere un blocco per qualche domenica, quindi rimanere vicini è importante. Ci sono anche gli ottavi di Champions League, le prospettive sono importanti per questa stagione. Gosens, Bellanova e Gagliardini possono anche essere liberati, ma molto dipende da Inzaghi. Lui sa perché non si sono espressi al 100% e soprattutto sa se possono essere pronti quando chiamati in causa nelle poche occasioni. Un allenatore deve avere dei cambi e vuole averli. Non è importante solo l’uomo che ti risolve la partita, ma anche chi è essenziale per l’armonia del gruppo».