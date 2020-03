VIDEO – Adriano, tripletta memorabile: da solo fa vincere l’Inter col Porto

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 15 marzo 2005. Adriano gioca quella che probabilmente è la sua prestazione migliore in carriera, trascinando i nerazzurri ai quarti di Champions League con una tripletta al Porto.



L’IMPLACABILE – Quindici anni fa l’Inter batteva 3-1 il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2004-2005. Al Meazza si riparte dall’1-1 dell’andata, un risultato che non lascia troppo tranquilli, ma c’è un extraterrestre in campo: si chiama Adriano Leite Ribeiro. Colpisce già al 6′, quando su un errato passaggio in orizzontale recupera palla, avanza di qualche metro e dal limite col sinistro scavalca Vitor Baia, complice la deviazione di Pedro Emanuel. I nerazzurri, insolitamente in maglia bianca pur essendo in casa, creano tanto ma non riescono a raddoppiare. Il Porto resta in partita, risultando anche pericoloso a inizio ripresa con un subentrato, il futuro interista Ricardo Quaresma. Al 63′ Julio Cruz pesca ancora Adriano e con un meraviglioso tocco di punta il brasiliano raddoppia non facendo pesare i tanti sprechi: 2-0. Sei minuti dopo, però, in mischia su palla non trattenuta da Francesco Toldo a seguito di un corner è Jorge Costa ad accorciare le distanze. Col 2-2 sarebbero i portoghesi a passare, quindi c’è una parte finale di gara di sofferenza, finché all’87’ Adriano ci pensa per la terza volta e, dopo aver saltato un avversario, con un sinistro angolato firma la sua memorabile tripletta chiudendo una partita strepitosa: Inter qualificata ai quarti. Di seguito il video di Inter-Porto dall’account YouTube “TheGreatOneInterist”.