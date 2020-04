VIDEO – A Mosca bastano sei minuti: Sneijder porta l’Inter in semifinale!

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 6 aprile 2010. In casa del CSKA Mosca l’Inter si gioca l’accesso alla semifinale di Champions League, sette anni dopo l’ultima volta. Il ritorno si conclude come all’andata, ai nerazzurri basta una rete. All’andata segna Diego Milito, al ritorno ci pensa Wesley Sneijder.

INVASIONE LAMPO – Il 6 aprile 2010 l’Inter torna da Mosca vittoriosa, dopo una spedizione lampo in Russia. Dopo le fatiche dell’andata, decisa dalla rete di Diego Milito, il ritorno col CSKA Mosca segue un copione completamente diverso. Passano meno di sei minuti, e ogni possibile velleità di rimonta dei padroni di casa viene sgretolata. Wesley Sneidjer si incarica di una punizione dai 20 metri, leggermente defilata verso destra. Non una posizione ideale per il tiro di destro, e infatti l’olandese mette da parte la precisione e sceglie la potenza. Scocca una potente botta a filo d’erba, che non lascia scampo ad Akinfeev. Il vantaggio fulmineo degli uomini di José Mourinho, unito alla palese differenza di valori in campo, svuota di senso la partita. Arrivare al novantesimo sembra l’unico obiettivo anche per il CSKA Mosca, che a inizio ripresa rimane anche in inferiorità numerica. Il nigeriano Odiah viene espulso per doppia ammonizione, e ai russi non resta che evitare un passivo peggiore. Dopo sette anni dall’ultima volta, l’Inter torna in semifinale di Champions League. Ecco il video YouTube della punizione di Sneijder, dall’account “ManuxGallery”: