Mattarella: “Vediamo possibilitÃ  di superare emergenza. I sacrifici…”

Mattarella: “Vediamo possibilità di superare emergenza. I sacrifici…”

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, ha mandato a tutti gli italiani un videomessaggio di auguri per la Pasqua. Non solo: ha anche parlato della possibilità concreta di superare l’emergenza Coronavirus.

VIDEOMESSAGGIO – Un messaggio pieno di speranza, ma anche di raccomandazioni quello mandato da Sergio Mattarella a tutti gli italiani per Pasqua: «Ci apprestiamo a vivere domani il giorno di Pasqua, festa tradizionale e importante per tutti. Quest’anno la viviremo in condizioni diverse dal solito, penseremo ai concittadini morti per l’epidemia, affetti persi all’improvviso. Comprendo bene il senso di privazione, so che molti italiani trascorreranno questi giorni in solitudine, sarà così anche per me. In questi giorni tuttavia vediamo in concreto la possibilità di superare l’emergenza. I sacrifici che stiamo facendo stanno producendo i risultati sperati. Non possiamo fermarci proprio adesso. Evitiamo il contagio del virus e accettiamo il contagio della solidarietà su di noi. Non appena possibile, sulla base di valutazioni scientifiche si potrà avviare una graduale e progressiva ripresa, con l’obiettivo finale di una ritrovata normalità. Fino a quel momento, bisognerà rispettare con rigore le direttive. Stiamo vincendo la battaglia contro il virus, in attesa di farmaci specifici e di un vaccino che lo sconfigga del tutto. Coltiviamo speranza e fiducia».