VIDEO – Verona-Cagliari 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Cagliari, posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



RILANCIO SALVEZZA – Verona-Cagliari 2-0 nel posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A. Il Verona non vinceva da quasi quattro mesi, dal 26 agosto. I tre punti li ritrova in uno scontro diretto, quello col Cagliari. Un gran tiro da fuori di Matteo Prati quasi manda avanti i rossoblù, con Lorenzo Montipò decisivo per mandare sul palo. Poco dopo un pallonetto di Nahitan Nandez termina sul fondo di poco. Il Cagliari potrebbe passare nel primo tempo, su punizione di Nicolas Viola segna di testa Edoardo Goldaniga ma un fuorigioco millimetrico gli nega lo 0-1. Appena iniziata la ripresa fallo di Antoine Makoumbou, già ammonito, su Ondrej Duda e il secondo giallo lascia i rossoblù in dieci. Ne approfitta subito il Verona, con un sinistro di Cyril Ngonge che passa sotto tante gambe e inganna Simone Scuffet: 1-0 al 53′. Proprio al 90′ contropiede di Jordi Mboula, palla per Milan Djuric e deviazione vincente per chiudere i conti. E il Verona esce dalla zona retrocessione.

Video con gli highlights di Verona-Cagliari dal canale ufficiale YouTube del Verona.