VIDEO – Salernitana-Lazio 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Lazio, match della tredicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



RIMONTA − Salernitana-Lazio 2-1 nella tredicesima giornata di Serie A. Prima vittoria in campionato per la Salernitana, da cinque giornate sotto la cura di Pippo Inzaghi. I campani partono forte contro i biancocelesti, colpendo la traversa al 23 con Bohinen dalla distanza. Sette minuti più tardi è l’ex Candreva a sfiorare il gol, ma la sua conclusione si spegne sull’esterno della rete. Candreva sarà comunque protagonista del match. Match che si sblocca al 38′: Gyomber atterra Immobile in area di rigore e Prontera dopo revisione al Var fischia il rigore. Dal dischetto non sbaglia il capitano laziale, 100 esimo gol in trasferta in Serie A. Nella ripresa, la Salernitana parte fortissima e al 54′ trova il pari: Mazzocchi mette in mezzo per Candreva, para Provedel e sulla ribattuta Kastanos pareggia i conti. Al 66′ la squadra di Inzaghi completa la rimonta: punizione in seconda con Kastanos che tocca per Candreva e dalla lunghissima distanza l’ex Inter e Lazio buca le mani a Provedel per il 2-1. Nel finale, Lazio all’assalto, ma ottima difesa dei campani.

Fonte: canale YouTube Serie A