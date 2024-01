VIDEO – Salernitana-Genoa 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Genoa, posticipo pomeridiano della ventunesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



SORPASSO SU RIGORE – Salernitana-Genoa 1-2 nel posticipo pomeridiano della ventunesima giornata di Serie A. Il Genoa ribalta la situazione, pur dovendo fare i conti con un inizio in salita. La Salernitana si illude dopo un minuto e mezzo, quando Antonio Candreva tocca a sinistra per Domagoj Bradaric sul cui cross basso Agustin Martegani mette in rete da una decina di metri. Reazione rossoblù al 13′, con Milan Badelj a servire Mateo Retegui sulla sinistra per controllo e mancino sotto la traversa. L’attaccante italo-argentino, che non segnava dal 28 settembre, nell’esultanza è colpito da diversi oggetti e addirittura da delle pietre. Dopo dieci minuti della ripresa follia di Matteo Lovato, che va a respingere un pallone a spiovere con il braccio. È rigore inevitabile quanto stupido, lo trasforma Albert Gudmundsson al 58′. La Salernitana non demorde e prova a trascinarla Candreva, che stampa sulla traversa una punizione dal limite. Al 90′ colpo di testa di Giulio Maggiore a un passo dall’incrocio dei pali, poi il Genoa gestisce.

SALERNITANA-GENOA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Salernitana-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Salernitana.