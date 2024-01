Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative al 22 gennaio 2024

Il calciomercato per il 2024 è iniziato ufficialmente martedì 2 gennaio, con l’apertura della sessione invernale. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di giovedì 1 febbraio (ore 20). Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez è quasi realtà, l’hanno confermato in giornata sia il diretto interessato sia Giuseppe Marotta. Da febbraio invece l’Inter andrà a concretizzare gli ingaggi a parametro zero di Piotr Zielinski, avversario fra meno di ventiquattro ore col Napoli in finale di Supercoppa Italiana, e Mehdi Taremi dal Porto (ora in Coppa d’Asia con l’Iran). Arriva una smentita sul nome di Luis Fernando Muriel dell’Atalanta per gennaio.

Acquisti ufficiali: Nicolò Biral (centrocampista, Fermana) fine prestito, Tajon Buchanan (centrocampista, Club Brugge) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

La settimana appena cominciata, una volta tornati dall’Arabia Saudita, sarà quella dell’addio definitivo di Stefano Sensi. Dopo quattro anni e mezzo segnati dagli infortuni il centrocampista è pronto a lasciare, cinque mesi prima della scadenza del contratto, direzione Leicester City. Difficile poi vedere altre uscite da questa rosa, anche a livello numerico.

Cessioni ufficiali: Lucien Agoumé (centrocampista, Siviglia) prestito, Franco Carboni (difensore, Ternana) prestito dopo rientro prestito dal Monza, Eddie Salcedo (attaccante, Lecco) prestito dopo rientro dal prestito all’Eldense, Gabriele Vedovati (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo, Kevin Zefi (attaccante, Roma) titolo definitivo, Jan Zuberek (attaccante, Ternana) prestito.