Auriemma provoca: «Inter, se perdi Supercoppa rischi di non vincere nulla!»

Raffaele Auriemma accende gli animi alla vigilia di Napoli-Inter. Ecco la provocazione lanciata dal giornalista, nello studio di Pressing, alla viglia della finale di Supercoppa Italiana.

NON SOTTOVALUTARE – Dopo aver eliminato la Lazio con tre gol l’Inter proverà ad aggiudicarsi la Supercoppa Italiana contro il Napoli. Raffaele Auriemma provoca alla vigilia della sfida a Riyadh: «La Juventus di quest’anno somiglia molto al Napoli dell’anno scorso perché è una squadra a sorpresa, che non sta avendo una battuta a vuoto. Io fossi nei tifosi nerazzurri non sottovaluterei troppo la partita di domani sera. Se l’Inter non riuscisse a vincere la Supercoppa Italiana rischia di non vincere niente quest’anno. Se Sommer fa come Radu a Bologna la corsa fra guardie e ladri finisce».