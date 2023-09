VIDEO – Napoli-Lazio 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Lazio, anticipo della terza giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



COLPO ESTERNO – Napoli-Lazio 1-2 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. Dopo aver iniziato con due sconfitte la Lazio si rilancia alla grande e lo fa sul campo dei campioni in carica. La prima grande occasione è dopo venti minuti, con un gran tiro di Khvicha Kvaratskhelia alzato sopra la traversa da un miracolo di Ivan Provedel. Alla mezz’ora Felipe Anderson va via sulla destra, cross basso e Luis Alberto si inventa uno spettacolare colpo di tacco per lo 0-1. Dura solo due minuti il vantaggio della Lazio, il Napoli pareggia subito con un tiro di Piotr Zielinski con doppia deviazione (decisiva quella di Alessio Romagnoli). La squadra di Maurizio Sarri ha però una marcia in più, soprattutto con Felipe Anderson che al 52′ recupera palla e parte in progressione, velo di Luis Alberto e sinistro a incrociare dal limite di Daichi Kamada che vale l’1-2. Per il giapponese è il primo gol in Italia. Due gol annullati: Mattia Zaccagni prima e Mattéo Guendouzi poi, entrambi per fuorigioco visto al VAR. Ma non creano problemi alla Lazio, che vince lo stesso.

Video con gli highlights di Napoli-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.