La Fiorentina di Italiano ha cambiato il motore inserendo Arthur

La Fiorentina ha iniziato questo campionato mettendo in mostra un grande impianto di gioco. Centrale per la manovra di Italiano l’innesto di Arthur, nuovo regista della squadra.

TATTICA – Italiano ha iniziato questa Serie A puntando sul 4-2-3-1. Un modulo comunque fluido, col trequartista (Bonaventura) sempre pronto a trasformarsi in interno per dare solidità alla mediana. La manovra punta sempre moltonsul possesso palla, sulla costruzione dal basso e sullo sfruttamento delle fasce, a partire dai terzini. Tratto distintivo di questa Fiorentina è la mobilità dei suoi uomini: dal centravanti che si stacca e viene incontro, alle ali che tagliano a riempire l’area, ai mediani che impostano, rifiniscono e concludono, tutta la squadra è in costante movimento per trovare soluzioni di gioco.

STATISTICHE – La Fiorentina è stata il migliore attacco delle prime due giornate con 6 gol segnati. Questo malgrado i tiri prodotti valgano il quart’ultimo posto tra le squadre di Serie A. Malgrado le 3 reti subite invece i 5 tiri concessi a gara valgono il miglior dato difensivo del campionato. Italiano punta sempre sul possesso palla: col 64% medio i viola sono i migliori in A. Un fattore sono i calci piazzati: già due gol segnati in queste circostanze.

DETTAGLI – Biraghi ha iniziato il campionato col botto: già un gol e un assist, secondo per dribbling oltre ad essere di fatto il primo motore della manovra. L’ex Inter infatti è primo per passaggi e lanci a partita. In mezzo al campo la grande novità è Arthur. Nelle prime due partite il brasiliano ha preso in mano il gioco, muovendosi di fatto a tutto campo (primo per falli subiti). Bonaventura è ancora un elemento fondamentale per la sua capacità di dividersi tra impostazione (primo per precisione passaggi) e attacco degli spazi (anche per lui un gol e un assist). Nico Gonzalez è l’elemento più in forma: primo per tiri a partita, ha messo a segno 2 reti in A e 2 in Conference League.