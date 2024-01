VIDEO – Lazio-Roma 1-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Lazio-Roma, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



PIÙ ESPULSI CHE GOL – Lazio-Roma 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. La Lazio vince il derby e si prende le semifinali. Partita tesissima e molto nervosa, con scontri fra le tifoserie prima dell’inizio. Fino all’intervallo succede poco e niente, con la Roma che non tira mai. Appena iniziata la ripresa cross da sinistra che passa, Dean Huijsen calcia Valentin Castellanos anziché il pallone e l’arbitro Daniele Orsato – che se l’era perso – richiamato al VAR assegna un rigore inevitabile. Lo trasforma Mattia Zaccagni al 51′, per l’1-0 che non cambia più. La Lazio gioca meglio, sfiorando il raddoppio in un paio di circostanze di cui una con Matias Vecino. Solo all’88’ si fa vedere la Roma, con un tiro di Sardar Azmoun parato da Christos Mandas che poi smanaccia per anticipare Lorenzo Pellegrini. Poi iniziano i rossi, al 96′ con Pedro che se la prende appena ammonito con Leandro Paredes. Romelu Lukaku, inguardabile, si inventa una rovesciata al 98′ e per poco non trova l’1-1. Quindi perde la testa Azmoun, espulso per un gesto di reazione, e a partita finita anche Gianluca Mancini per proteste.

Video con gli highlights di Lazio-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.