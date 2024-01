Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative all’11 gennaio 2024

Il calciomercato per il 2024 è iniziato ufficialmente martedì 2 gennaio, con l’apertura della sessione invernale. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di giovedì 1 febbraio (ore 20). Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Luis Muriel è l’opzione più plausibile per l’attacco dell’Inter, arrivano però smentite sul colombiano. Il giocatore è in scadenza a giugno, potrebbe attendere la fine del contratto per scegliere il suo futuro. Dalla Francia notizie circa un interesse per il difensore classe 1999 del Lens: Facundo Medina. Il club francese chiede più di 20 milioni di euro, sull’argentino ci sono anche Milan, Juventus e Torino.

Acquisti ufficiali: Tajon Buchanan (centrocampista, Club Brugge) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Questa mattina è stato ufficializzato il passaggio di Eddie Salcedo dall’Inter al Lecco in Serie B. Durata solo sei mesi l’esperienza in prestito all’Eldense, ora altri sei mesi nella categoria cadetta per rilanciarsi. Jan Zuberek si muove: prestito dalla Primavera alla Ternana per l’attaccante classe 2004. Prima offerta dal Leicester per Stefano Sensi. Il club inglese vuole portare dopo Cesare Casadei un altro italiano in Inghilterra.

Cessioni ufficiali: Eddie Salcedo (attaccante, Lecco) in prestito, Franco Carboni (centrocampista, Ternana) in prestito.

