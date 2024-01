Muriel, Inter in agguato? Sensazioni discordanti: una possibilità! – Sky

Muriel è davvero un’idea concreta dell’Inter per il mercato invernale? Sky Sport 24 prova a fare luce sulla situazione dell’attaccante dell’Atalanta.

ECCEZIONE – L’Inter non è dichiaratamente alla ricerca di un nuovo attaccante, anche se molti tifosi invocano questo colpo di mercato. Però, se uno dei giocatori della rosa di Simone Inzaghi, come Alexis Sanchez o Stefano Sensi, dovesse partire la dirigenza nerazzurra potrebbe aprirsi alla possibilità. Per questo, negli ultimi giorni, è stato accostato il nome di Luis Muriel a quello della società Inter. Tuttavia, Gianluca Di Marzio, nel corso dell’edizione “Sky Calcio L’Originale”, sembra allontanare da questa possibilità. Così il giornalista spiega la situazione legata al colombiano: «Muriel è in scadenza a giugno. Se non rinnova lascia l’Atalanta a giugno ma in questo mercato di gennaio non ho l’impressione che possa partite, a meno che non arrivino offerte clamorose».