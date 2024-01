Sensi, bussa il Leicester. L’Inter ha ansia di sapere: ore d’attesa – SM

Stefano Sensi potrebbe lasciare davvero trasferirsi al Leicester? È questa la domanda che si pone anche l’Inter, in attesa di ulteriori sviluppi. La scelta è importante anche in ottica mercato in entrata.

ATTESA – Nelle ultime ore si è fatta sempre più concreta la notizia di un forte interesse da parte del Leicester per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter, in scadenza a giugno 2024, nel corso della stagione è stato utilizzato pochissimo da Simone Inzaghi. È chiaro, dunque, che il club nerazzurro non avrebbe problemi a salutarlo. Anzi, la partenza di Sensi potrebbe aiutare la dirigenza di Viale della Liberazione a monetizzare e, di conseguenza, ad aprire un varco per il mercato in entrata. È risaputo che l’Inter avrebbe bisogno di un innesto in attacco, possibile solo se qualcuno in rosa dovesse liberare spazio. Per questo le prossime ore saranno di grande attesa per il club interista, che con ansia aspetta di capire se nel destino di Sensi ci sarà davvero il Leicester. E, quindi, se la dirigenza nerazzurra potrà procedere con un nuovo colpo in entrata.

Fonte: SportMediaset