Thuram appannato? Con il Monza per cancellare i dubbi

Marcus Thuram non segna da quattro partite, l’ultimo gol con la Lazio il 17 dicembre 2023. Il francese ha l’occasione in Monza-Inter per cancellare tutti i dubbi.

MOMENTO – Marcus Thuram sta probabilmente vivendo il suo primo periodo di appannamento all’Inter. Dopo i sette gol e sei assist in campionato il giocatore sta facendo fatica in campo. Nelle ultime quattro contro Bologna in Coppa Italia, Lecce, Genoa e Verona l’attaccante non ha segnato, ma soprattutto ha avuto difficoltà con i difensori avversari. Le ventisei partite giocate fino ad ora in stagione si fanno sentire, un po’ di stanchezza è lecita a questo punto.

DIFFICILE – Nonostante le ultime difficoltà c’è però bisogno del massimo apporto contro il Monza. La squadra brianzola lo scorso anno è stata la bestia nera dell’Inter, impedendogli all’U-Power Stadium di sognare lo Scudetto dopo la vittoria con il Napoli. Quel 2-2 rimase impresso nelle menti dei tifosi nerazzurri, sabato è una grandissima occasione per cancellare quel ricordo. Simone Inzaghi si affiderà ovviamente a Marcus Thuram in attacco, che affiancherà Lautaro Martinez dal primo minuto. Il francese ha dato qualche segnale di ripresa con il Verona, lo scatto al primo tempo è stato bruciante. Adesso serve però il salto di qualità, quello a cui ci ha abituati l’ex Borussia Moenchengladbach.