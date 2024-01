Furlani: «Milan fuori? Non tutto male. Episodi hanno condizionato!»

Dopo l’eliminazione dall’Europa, il Milan è fuori anche dalla Coppa Italia. Al termine della sfida con l’Atalanta Giorgio Furlani prova a giustificare la sconfitta del club rossonero.

CONDIZIONAMENTI – Per il Milan arriva un’altra batosta, questa volta in Coppa Italia. L’annata di Stefano Pioli non è delle migliori ma l’Amministratore Delegato rossonero prova a dare una una giustificazione alla sconfitta contro l’Atalanta. Di seguito le parole rilasciate da Giorgio Furlani a Sky Sport 24: «È bello essere in gara fino in fondo. Avremmo preferito essere piazzati meglio in campionato, essere ancora in Champions League, essere in Coppa Italia. Però non è andato tutto male e stasera gli episodi hanno condizionato molto».