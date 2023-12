VIDEO – Juventus-Roma 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Roma, posticipo della diciottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



E COME POTEVA FINIRE… – Juventus-Roma 1-0 nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A. Il solito risultato tipico di Massimiliano Allegri e la Juventus torna a -2 dall’Inter. La Roma neanche quattro minuti e potrebbe segnare, sugli sviluppi di un angolo destro di Bryan Cristante deviato da Dusan Vlahovic sul palo. Il grande ex Paulo Dybala alla mezz’ora ci prova con l’esterno, palla fuori di un soffio. In chiusura di tempo sinistro di Filip Kostic a superare Rui Patricio, salva Evan N’Dicka sulla linea. Ma al 47′ Kostic vince un doppio rimpallo fortunoso, Vlahovic di tacco libera a sinistra Adrien Rabiot per il gol dell’1-0. Posizione regolare al millimetro del francese, dopo il controllo al VAR. Da lì per la Juventus è facile vincerla di corto muso, come al solito, chiudendosi dietro e creando poco e nulla al massimo in contropiede. Come all’84’, quando il subentrato Federico Chiesa scende a sinistra e Rui Patricio salva su Weston McKennie. La Roma non riesce a creare nulla ed esce sconfitta.

Video con gli highlights di Juventus-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.