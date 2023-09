VIDEO – Empoli-Salernitana 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Salernitana, anticipo pomeridiano della sesta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



LA PRIMA VOLTA – Empoli-Salernitana 1-0 nell’anticipo pomeridiano della sesta giornata di Serie A. Tutto in novanta minuti per l’Empoli: trova contemporaneamente primo gol, primi punti e prima vittoria in questo campionato. Potrebbe già segnare al 18′, quando Matteo Cancellieri lanciato sul centro-sinistra è fermato da Guillermo Ochoa. Il portiere della Salernitana si ripete un minuto dopo, su tiro da lontano di Sebastian Walukiewicz. A metà primo tempo angolo da sinistra, Tommaso Baldanzi può fare tutto ma manda sul fondo incredibilmente. Si rifà però al 34′, quando si inserisce nell’area piccola e mette dentro un assist da sinistra di Cancellieri. Digiuno interrotto dopo 484′ di questa Serie A per l’Empoli. A metà ripresa doppia occasione per i toscani, Ochoa si oppone su Jacopo Fazzini e Stiven Shpendi col secondo che era in fuorigioco. Restano comunque tante le palle gol per i padroni di casa, per i quali l’1-0 è pure striminzito. La Salernitana, salvata dal suo portiere, rischia di pareggiare con un gran tiro da fuori di Jovane Cabral sul palo.

Video con gli highlights di Empoli-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.