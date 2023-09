Acerbi: «Se prendi due gol qualcosa non è andato. La reazione»

Difficile la serata della prima sconfitta dell’Inter da affrontare. Francesco Acerbi suona l’allarme per la mancata reazione su Dazn.

MALE – Acerbi sottolinea cosa è mancato: «Quando prendi due gol a San Siro in pochi minuti qualcosa non è andato sotto l’aspetto nervoso. Dopo il primo abbiamo preso il secondo, abbiamo cercato di far qualcosa ma avevano qualcosa in più di noi. Merito loro, ma anche demerito nostro. Noi cercavamo di muoverci, abbiamo avuto occasioni per fare male e rischiato poco nel primo tempo. Loro sono veloci, ripartono, hanno quattro uomini davanti ed è stata difficile. L’uno-due non ce lo possiamo permettere. Il primo ci sta, dopo però devi reagire»