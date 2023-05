VIDEO – Empoli-Juventus 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Juventus, posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



MENO DIECI – Empoli-Juventus 4-1 nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Con la nuova penalizzazione che arriva a pochi minuti dal calcio d’inizio, la Juventus sbanda ed esce con le ossa rotte. L’Empoli approfitta del momento di tilt bianconero e ottiene un rigore, per ingenuo fallo di Arkadiusz Milik su Nicolò Cambiaghi. Segna Francesco Caputo, 1-0 al 18’. Questo nonostante poco prima avesse colpito la traversa Arkadiusz Milik, con mischia successiva e fallo in attacco di Gleison Bremer prima che segnasse Federico Gatti. Passano tre minuti, Caputo in girata con una deviazione chiama al miracolo Wojciech Szczesny ma Sebastiano Luperto ribadisce in rete con un tiro potente sotto la traversa. Appena iniziata la ripresa (48’) nuovo orrore di Alex Sandro in stagione, si fa soffiare palla da Jean-Daniel Akpa Akpro il cui assist vale la doppietta di Caputo con un tocco sotto. Solo all’85’ la Juventus ha un sussulto, con controllo e tiro di Federico Chiesa vincente. Ma nel terzo minuto di recupero sbaglia il rinvio Moise Kean, recupera Nicolas Haas e Roberto Piccoli firma il poker. Sconfitta pesantissima per i bianconeri, che vedono la Champions League sempre più lontana.

Video con gli highlights di Empoli-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.