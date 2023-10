VIDEO – Bologna-Empoli 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Empoli, anticipo mattutino della settima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



FA TUTTO UNO – Bologna-Empoli 3-0 nell’anticipo mattutino della settima giornata di Serie A. Il Bologna ritrova Riccardo Orsolini, che non fa come Lautaro Martinez ieri ma è comunque protagonista di una grande partita: tripletta. Le prime occasioni sono però per l’Empoli, con Lukasz Skorupski (quarta partita senza prendere gol) decisivo in avvio su Francesco Caputo. Un’uscita sbagliata porta all’1-0 al 21′: Orsolini sembra portarsi troppo avanti il pallone, ma con un palleggio salta Sebastian Walukiewicz e di sinistro sblocca il match. Risposta immediata degli ospiti, con un destro sul palo di Youssef Maleh. Al 45′ gran contropiede di Dan Ndoye, cioccolatino solo da scartare per Joshua Zirkzee che calcia addosso a Etrit Berisha. A inizio ripresa invece Skorupski ferma ancora Caputo. Orsolini ha la chance per raddoppiare al 65′, incredibilmente la spreca a porta vuota di destro su assist di Zirkzee. Ma quando, un minuto dopo, gli capita un’altra palla in area da posizione simile va col sinistro e raddoppia. La grande giornata di Orsolini si chiude nel secondo dei sette minuti di recupero: di tacco libera Oussama El Azzouzi che gli rende il pallone della tripletta completata col sinistro. Bologna imbattuto da sei partite e alla prossima ci sarà l’Inter.

Video con gli highlights di Bologna-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.